Franco Pepe “Maestro dell’Arte della Cucina Italiana” premiato dalla premier Giorgia Meloni

CAIAZZO – Il pizzaiolo casertano Franco Pepe tra gli artigiani del gusto e l’eccellenza agroalimentare italiana protagonisti ieri nel chiostro di Palazzo Chigi dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha assegnato i premi “Maestri dell’arte della cucina italiana”, alla presenza di numerosi studenti iscritti all’istituto Alberghiero, premio che arriva dopo dopo il Leone d’Oro al Merito.

Un riconoscimento voluto dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida e sostenuto dalla premier Giorgia Meloni che ha consegnato otto premi ad altrettanti, emozionati, rappresentanti dell’arte della gelateria, dell’arte olivicola, di quella casearia, dell’arte della pizza, di quella della cucina, dell’arte della gastronomia, dell’arte vitivinicola e di quella della pasticceria. Con Pepe sono stati premiati anche Iginio Massari, della pasticceria; Carlotta Fabbri per l’arte della gelateria;, arte casearia a Piercristiano Brazzale ex presidente della Federazione mondiale del latte, per l’arte olivicola italiana Maria Francesca Di Martino, per l’arte vitivinicola l’enologo Riccardo Cotarella che è presidente Assoenologi che ha dedicato il premio ai produttori italiani, ora “soldati in trincea”.