FRIGNANO in lutto: addio al “regista” della Processione della SS. Maria Addolorata

Si è spento a 63 anni, dopo una breve malattia

FRIGNANO – Era considerato il “regista” della Processione Storico-Liturgica dedicata alla SS. Maria Addolorata di Frignano. Cuore pulsante di una tradizione ultra settantennale che accompagna generazioni di frignanesi e non durante il periodo pasquale.

Antonio Serra, 63 anni, è deceduto in queste ore dopo aver combattuto contro il male del secolo. In soli due mesi, un tumore ha spento la sua prematura vita. Chi l’ha conosciuto, lo ricorda come un uomo dalla profonda spiritualità, tanto da essere diventato negli anni guida e punto di riferimento per il Comitato della SS. Maria Addolorata.

E proprio gli amici del comitato, hanno scelto di ricordarlo con queste parole: “Con profondo dolore e infinita tristezza comunichiamo la scomparsa del nostro caro Antonio Serra, socio e cuore pulsante del Comitato di Maria SS Addolorata. Antonio è stato per tutti noi un esempio di fede sincera, di dedizione instancabile e di amore autentico verso la nostra amata Madonna Addolorata. La sua presenza, il suo sorriso e la sua disponibilità resteranno impressi nel cuore di chi ha avuto la fortuna di camminare al suo fianco. La sua opera, fatta di umiltà e passione, ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. Oggi stringiamo con gelosia l’affetto e il ricordo che ci resta di lui, uniti nella preghiera, certi che la Vergine Addolorata lo accolga tra le sue braccia e che da lassù continuerà a vegliare su di noi, come ha sempre fatto quaggiù. Grazie, Antonio per tutto ciò che sei stato e per tutto ciò che continuerai a essere per noi. Il tuo spirito vivrà per sempre nel nostro Comitato e nella devozione che tanto amavi”.