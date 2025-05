Fugge da una comunità, scappa dai Carabinieri e si getta in mare: 16enne ferito gravemente

Ha battuto violentemente contro la scogliera

MONDRAGONE – Un ragazzo di 16 anni, che si era allontanato senza permesso da una struttura di accoglienza a Mondragone il 7 maggio scorso, è stato individuato dai carabinieri a Torre del Greco. Alla vista dei militari, il giovane ha tentato di fuggire, finendo per lanciarsi in mare da una scogliera e riportando gravi ferite.

A segnalare la sua presenza sono stati alcuni cittadini residenti in via Mortelle, insospettiti dal comportamento del giovane. Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, hanno notato un adolescente dalla carnagione scura. Alla richiesta di mostrare i documenti, il ragazzo ha preferito darsi alla fuga.

Nel suo tentativo di evitare l’identificazione, ha scavalcato recinzioni private e si è diretto verso la linea ferroviaria, percorrendo un tratto di binari in direzione Torre Annunziata. L’inseguimento, condotto sia a piedi che in auto dai militari, è proseguito per diversi chilometri, fino ad arrivare nei pressi di un ristorante affacciato sul mare.

Nel disperato tentativo di far perdere le proprie tracce, il minorenne si è buttato giù da un’altezza di circa 4 metri, finendo prima sugli scogli e poi in acqua. Nonostante le lesioni riportate nell’impatto – tra cui fratture e traumi alla colonna vertebrale – ha cercato di nuotare, ma ha perso i sensi poco dopo.

Provvidenziale l’intervento dei carabinieri, aiutati da alcuni bagnini di uno stabilimento balneare poco distante, che sono riusciti a trarlo fuori dall’acqua in tempo. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è attualmente ricoverato.

Le verifiche successive hanno permesso di accertare che il ragazzo si era stabilito in un B&B della zona usando documenti falsi per dichiararsi maggiorenne. È stato denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale e ricettazione, poiché nella sua disponibilità sono stati trovati due scooter rubati.