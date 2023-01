Furbetti del cartellino al Comune di Aversa, dodici impiegati nel mirino della Finanza

AVERSA Già lo scorso fine settimana, con un vero e proprio blitz nel Comune di Aversa, i carabinieri avevano chiesto atti e documenti relativi alla reperibilità ed alla presenza in sede degli impiegati del Municipio. Ora, invece, in seguito ad un’indagine condotta dai militari della Finanza, sarebbero ben 12 i dipendenti comunali coinvolti nella truffa dei cosiddetti furbetti del cartellino. Nei giorni scorsi i militari si sono recati negli uffici del Comune normanno per acquisire la documentazione necessaria.

Al momento trapelano poche notizie anche se si sa che i militari delle fiamme gialle sarebbero stati incaricati dai magistrati della Procura di Napoli Nord di far luce sulle attività di dodici dipendenti comunali