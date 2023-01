FURBETTI DEL CARTELLINO ALL’OSPEDALE San Rocco: al via il processo per 28 imputati

Accusati a vario titolo di truffa ai danni dell’Asl

SESSA AURUNCA – Comincia il processo a carico di 28 persone tra medici, infermieri e personale amministrativo, coinvolte nell’inchiesta sull’assenteismo all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca.

Gli imputati sono accusati a vario titolo di truffa ai danni dell’Asl. L’indagine condotta dai carabinieri di Capua aveva accertato diversi episodi di falsa attestazione in servizio presso l’ospedale San Rocco. In qualche circostanza i medici si sarebbero avvalsi della collaborazione di altri colleghi, o addirittura anche di persone esterne all’ospedale, per marcare il badge. Il caso che ha destato più clamore quello di un medico che mandò il figlio a marcare il suo cartellino mentre si trovava in vacanza all’estero.

