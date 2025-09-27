Furgone carico di moto rubate scappa dai carabinieri: scatta l’inseguimento, 47enne ARRESTATO

Il complice ha posto resistenza scagliandosi contro i carabinieri con calci e pugni provocando lesioni a un militare costretto a ricorrere alle cure mediche

GIUGLIANO – Nella serata di ieri, venerdì 26 settembre, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Giugliano hanno intercettato due uomini sospetti a bordo di un furgone. All’alt imposto dai militari, i due hanno tentato la fuga a piedi nella campagne di Varcaturo, abbandonando il veicolo.

I militari sono riusciti a bloccare i due fuggitivi, di 45 e 47 anni, i quali hanno posto resistenza in particolare il più giovane, scagliandosi contro i carabinieri con calci pugni e morsi, provocando al militare la frattura di un dito il quale è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale Santa Maria delle grazie di Pozzuoli.

All’interno del furgone sono state rinvenute due motociclette di grossa cilindrata rubate e quindi restituite legittimi proprietari. Il 47enne è stato sottoposto a fermo per ricettazione e trasferito in carcere mentre il 45enne è stato denunciato per resistenza al pubblico ufficiale, lesioni e ricettazione.