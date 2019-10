CAPODRISE (red. cro.) – Fermato dalla polizia municipale dopo aver urtato contro un balcone e alcune macchine in sosta provocando danni.

E’ ciò che è successo questa mattina, 11 ottobre, in via Ienco a Capodrise. L’autista del furgone che girava in zona per consegnare della merce ha dovuto fare i conti con gli agenti che lo hanno atteso in via Acconcia, forse allertati dai residenti della zona.

Stando alle prime indiscrezioni pare che l’uomo sia stato multato.