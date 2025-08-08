FURTI A COLAZIONE. Ladri di cellulari nei bar di S.MARIA C.V., beccato un giovanissimo

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Attimi di concitazione in un bar del centro di Santa Maria Capua Vetere, dove un cliente è stato derubato del proprio smartphone mentre si avvicinava alla cassa per pagare la colazione.

A notare la scena è stato il titolare dell’esercizio commerciale, che ha immediatamente avvisato una pattuglia della Polizia. Grazie alla tempestiva segnalazione e alla descrizione dettagliata fornita dall’esercente, gli agenti si sono messi sulle tracce del giovane, rintracciandolo in pochi minuti a poche centinaia di metri dal luogo del furto.

Durante la perquisizione, è stato recuperato il telefono, dal quale era già stata rimossa la scheda SIM, rinvenuta poco distante, probabilmente gettata per ostacolare l’identificazione del dispositivo. L’autore del furto, un giovane italiano, ha agito con rapidità, approfittando di un momento di distrazione per afferrare il cellulare lasciato sul tavolo ed allontanarsi a passo svelto.

Lo smartphone è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il giovane è stato identificato e denunciato all’autorità giudiziaria con l’accusa di furto aggravato.