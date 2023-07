Furti d’auto, coppia di ladri finisce in manette

Fermati dai carabinieri.

AVERSA. Arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa per diversi furti d’auto. Una coppia di ladri è la destinataria di misure cautelari agli arresti domiciliari. La coppia è stata bloccata all’esito di un’articolata attività di indagine, condotta tra maggio 2022 e febbraio 2023, coordinata dalla Procura di Napoli Nord.

I due sono gravemente indiziati di aver intrapreso un’ingente e remunerativa attività criminale, con diversi furti messi in atto nel territorio dell’agro aversano dove il fenomeno delle razzie di automobili è tra i più sentiti da parte della popolazione, destando particolare allarme sociale.

L’attività investigativa, basata su servizi di osservazione, controllo e pedinamento, effettuati soprattutto nelle fasce serali e notturne, su attività di intercettazione telefonica e sulla dettagliata escussione delle vittime, nonché sull’analisi dei numerosi sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, ha permesso di ricostruire nei minimi dettagli tale attività criminale.

Le indagini hanno, inoltre, permesso di appurare che i due arrestati hanno dimostrato di avere acquisito abilità professionali nell’attività criminosa in esame, operando con astuzia e ingegno, con una rudimentale ma efficace e rodata organizzazione, che permetteva loro di asportare le autovetture con rapidità per poi nasconderle in luoghi sicuri di difficile localizzazione.

La complessa e minuziosa attività d’indagine ha permesso di operare un efficace contrasto al fenomeno predatorio dei furti di autovettura, divenuta una vera e propria piaga sociale.