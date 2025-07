FURTI IN APPARTAMENTO, cambia la misura per 43enne a capo della banda

Rinviato a giudizio immediato lo scorso 13 luglio insieme ad altri dieci

CASTEL VOLTURNO – Arresti domiciliari per Branko Radosavljevic, 43 anni. E’ quanto disposto dal gip Pasquale D’Angelo in accoglimento dell’istanza di sostituzione della misura cautelare avanzata nell’interesse del 43enne presentata dai difensori, gli avvocati Pasquale Daniele Delle Femmine e Ciro Baiano. Radosavljevic era stato rinviato a giudizio immediato lo scorso 13 luglio, insieme ad altri dieci imputati, nell’ambito di un’inchiesta su una presunta organizzazione criminale specializzata nei furti in appartamenti.

Oltre a Branko Radosavljevic, risultano coinvolti anche Goran Radosavljevic (20 anni), Bosko Nikolic (52), Marko Nikolic (36), Alex Nikolic (23), Niko Nikolic (26), Renato Dadosavljevic (30), Stefano Radosavljevic (19), Dusan Radosavljevic (22) e Rayan Enso Dordevic (19).

Secondo le ricostruzioni della Procura, Branko Radosavljevic, insieme a Bosko e Marko Nikolic, avrebbe avuto un ruolo direttivo all’interno dell’organizzazione, pianificando i furti nei minimi dettagli e delegando l’esecuzione materiale ad altri membri del gruppo.

Tra gli episodi contestati figura un colpo messo a segno proprio a Santa Maria Capua Vetere, con un bottino di 130mila euro e il furto di due pistole. Il gruppo, secondo gli inquirenti, si sarebbe reso responsabile di numerosi altri raid in appartamenti in varie regioni d’Italia, sempre con la stessa modalità operativa.