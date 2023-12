FURTI STRANI. Ladri “maniaci” degli specchietti: in poche ore rubati una cinquantina

SAN FELICE A CANCELLO – Appare qualcosa di legato quasi ad una mania, un’ossessione.



Lo scriviamo perché, oltre a qualche accessorio per auto, degli ultimi due giorni a San Felice a Cancello, specificatamente nelle frazioni di Cancello Scalo e Botteghino, sono stati rubati circa 50 specchietti per auto.



In pratica, le auto parcheggiate per le vie delle due frazioni Sono in pericolo. Tante le segnalazioni e le denunce presentate alle forze dell’ordine.

Probabile esista una grande richiesta sul mercato nero.