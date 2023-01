FURTO ABORTITO. 37enne di S.MARIA C.V. ruba il portafogli al cliente di una tabaccheria. Bloccato e immobilizzato dal titolare

A 12 ore di distanza dai fatti, siamo in grado di ricostruire con precisione la vicenda, che in un primo tempo era stata erroneamente definita come una rapina

CAPUA – Emergono ulteriori dettagli rispetto alla rapina avvenuta ieri, martedì, in un tabacchi di Capua, in via Santa Maria Capua Vetere ( LEGGI QUI ).

Ecco, partiamo da un fatto certo; la rapina non c’è stata, bensì un furto, un tentativo di borseggio, ma non ai danni del commerciante, come inizialmente emerso.

Il ladro ha provato a sottrarre il portafogli ad un cliente, che resosi conto di quanto stava avvenendo, ha lottato contro il malvivente.

Il

borseggiatore, T.S., un 37enne di Santa Maria Capua Vetere, e il cliente hanno dato via ad una colluttazione, con il 37enne che poi è stato bloccato dal titolare dell’esercizio commerciale giunto in soccorso dell’avventore.