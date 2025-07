Furto aggravato, carabinieri arrestano 53enne

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SAN MARCO EVANGELISTA – Un furto studiato nei minimi dettagli ma finito con le manette ai polsi. È accaduto nelle scorse ore in una delle aree industriali di San Nicola La Strada, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 53enne residente a Caivano (NA).

L’uomo è stato notato dai militari mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi della recinzione di uno stabilimento industriale. Approfittando di un varco presente lungo il perimetro, è riuscito a introdursi all’interno dell’area aziendale. Quello che sembrava un rapido sopralluogo si è trasformato in un furto vero e proprio perché l’uomo, pochi minuti dopo, è stato visto uscire con alcuni pacchi che ha caricato nel bagagliaio della sua autovettura, parcheggiata poco distante.

L’intervento dei Carabinieri della Stazione di San Nicola La Strada, impegnati in un servizio di osservazione e controllo mirato proprio alla prevenzione dei reati predatori, è stato immediato. Fermato e sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 144 rotoli di nastro adesivo per mascheratura il cui valore è stato stimato in circa 550 euro.

Il materiale rubato è stato interamente recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario, mentre per il 53enne arrestato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente, in attesa del rito direttissimo.

L’operazione si inserisce in un piano di controllo del territorio avviato dai Carabinieri per contrastare i reati contro il patrimonio, in particolare nelle aree industriali spesso prese di mira dai ladri. Un’azione di presidio costante, che mira a tutelare non solo la sicurezza dei cittadini, ma anche quella delle imprese che costituiscono il tessuto produttivo del territorio casertano.