Furto alla centrale idrovora: rubati cavi in rame, danni per decine di migliaia di euro

CASTEL VOLTURNO – Un grave episodio di criminalità si è verificato nella notte appena trascorsa a Castel Volturno, dove ignoti si sono introdotti all’interno della centrale idrovora del Consorzio di Bonifica del Volturno, situata in via Marotta, mettendo a segno un furto che potrebbe avere conseguenze ambientali serie.

I ladri hanno preso di mira i cavi in rame collegati ad alcune delle pompe idrovore, fondamentali per il corretto funzionamento dell’impianto. Questi dispositivi consentono di drenare l’acqua in eccesso e mantenere asciutti i terreni agricoli e residenziali tra Castel Volturno e Villa Literno, un’area da sempre soggetta a rischio idraulico.

Il furto ha causato danni ingenti, stimati in decine di migliaia di euro, e potrebbe compromettere parzialmente la funzionalità dell’impianto, mettendo a rischio l’efficacia del sistema di bonifica