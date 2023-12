Furto da Motor Mania: rubate due bici elettriche del valore di 5mila euro

I ladri hanno approfittato della presenza di numerosi clienti all’interno del locale.

CAPUA. Hanno fatto irruzione nei locali di Motor Mania, a Capua, per poi scappare via in sella a due costosissime biciclette elettriche.

Il furto, in via Santa Maria Capua Vetere, è avvenuto nel pomeriggio di oggi ed il titolare del mega store, Salvatore Cembalo, ha sporto denuncia alle forze dell’ordine. I due giovani, probabilmente nordafricani, hanno approfittato della presenza di molti clienti all’interno del negozio e, al momento opportuno, sono saliti sulle due bici, del valore complessivo di 5mila euro, e scappati via.