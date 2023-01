Furto di energia elettrica: 45enne si salva dall’accusa per un “doppio processo”

CASTEL VOLTURNO – Il giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Federica Villano, ha pronunciato sentenza di sentenza di non luogo a procedere per ne bis in idem (non due volte per la stessa cosa) nei confronti di M.P., 45enne di Castel Volturno accusata di furto di energia elettrica. Il difensore della donna ha evidenziato come la sua assistita fosse oggetto di due procedimenti penali scaturiti per lo stesso accertamento da parte dell’Enel nel quale veniva riscontrata la sottrazione indebita di energia elettrica. Il giudice monocratico accolta l’eccezione sollevata dal legale ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti della 45enne.