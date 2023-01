Furto di energia elettrica: titolare di un autolavaggio nei guai

Il titolare, un 40enne del posto, è stato deferito all’autorità giudiziaria

CURTI – Allacci abusivi all’energia elettrica: denunciato il titolare di un autolavaggio. È stato deferito all’autorità giudiziaria, , dagli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere, per furto di energia elettrica, G.M. 40enne di Curti titolare di un autolavaggio in via Ventriglia. I poliziotti coadiuvati dal personale Enel all’esito dell’ispezione dell’attività hanno riscontrato la manomissione di un contatore. .