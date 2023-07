Furto in casa del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, l’auto ritrovata ad AVERSA

Il giocatore non era in casa al momento del fatto.



AVERSA Furto in casa del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. I carabinieri sono intervenuti stamani in via Ripuaria, nella zona di Varcaturo, nell’abitazione attualmente in uso al calciatore della nazionale polacca. Al momento sono in corso di accertamento i rilievi per stabilire il valore degli oggetti portati via. Il giocatore non era in casa al momento del fatto. Dalla casa del calciatore sarebbero state portate via alcune borse di marca e le chiavi dell’auto poi

ritrovata successivamente. Si tratta di una Mercedes, rintracciata e recuperata dai carabinieri nel comune di Aversa, grazie alla scatola nera installata a bordo.

Continuano le indagini dei carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania per individuare e identificare i

responsabili.