Furto nel cantiere della Wm Magenta di Alberto Di Nardi e della moglie Miriam D’Aiello: rubate 4 navette per la raccolta rifiuti

GRAZZANISE – Ladri in azione questa notte, in località Selvalunga, presso l’isola ecologica sita all’interno del cantiere della Wm Magenta ditta incaricata della raccolta dei rifiuti a Grazzanise. Rubate quattro navette utilizzate per il servizio di igiene urbana.

La scoperta del furto è avvenuta nelle prime ore del mattino, quando un dipendente della ditta si è accorto dell’ammanco e ha immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto e saranno cruciali le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.