IL VIDEO. Furto scoperto per caso. Depredata completamente la cappella di Maria Santissima

CASAPULLA – Furto di opere religiose scoperto per caso a Casapulla, depredata la cappella dedicata alla Concezione di Maria Santissima e Sant’Antonio Abate. La struttura, a causa delle condizioni critiche in cui versa, da tempo è stata dichiarata inagibile e interdetta ai fedeli. Il maltempo di questi giorni ha danneggiato ancor di più l’esterno provocando la caduta di diversi calcinacci. I residenti hanno allertato i vigili del fuoco per poter mettere in sicurezza la facciata e durante il sopralluogo i caschi rossi hanno scoperto che tele, statue, candelabri e tantissimi oggetti sacri di notevole valore, sono stati sottratti. Sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di San Prisco per stilare un primo inventario della refurtiva.