Gang di giovanissimi assalta palazzo privato, il sindaco ai genitori: ne siete responsabili

I continui episodi spingono il primo cittadino a rivolgersi ai genitori.

CASALUCE Da diversi giorni gruppi di ragazzi si introduco all’interno del palazzo che vedete in foto, all’incrocio tra Via Circumvallazione e Corso Vittorio Emanuele.

Da diverse settimane la proprietà è stata invitata a mettere in sicurezza gli accessi allo stesso, ad oggi ancora nulla è stato fatto. “Passeremo alle azioni consequenziali. CHIEDO AI GENITORI di questi ragazzi – ha dichiarato il sindaco di Casaluce, Francesco Luongo – di riprenderli e, ovviamente, VIETARGLI di accedere in questa come in qualsiasi altra proprietà privata. Questi ragazzi stanno compiendo azioni pericolose che possono tramutarsi in crimini e sciagure. Non voglio pensare a cosa avrebbero fatto di me i miei genitori se avessi fatto una cosa del genere! Se dovesse accadere qualcosa di irreparabile, proprietari e genitori ne saranno gli unici responsabili!”.