GELOSIA CRIMINALE E DONNE NEL MIRINO. Tenta di buttare fuori strada la moglie. Per lui braccialetto elettronico

L’operaio ha inseguito la donna in auto.

CELLOLE. Braccialetto elettronico per Amedeo Pilozzi, l’operaio 43enne che meno di una settimana fa, accecato dalla gelosia, ha tentato di speronare l’auto della moglie dalla quale si sta separando. Pilozzi ha inseguito la donna in auto e ha più volte tentato di speronarla mentre quest’ultima di rientro da Formia procedeva in direzione Cellole per fare rientro presso la propria abitazione.

Intercettato e bloccato dai carabinieri sulla SS7 Quater in località “Borgo Centore” è stato poi tratto in arresto. A Pilozzi il giudice ha ora concesso la libertà con il divieto di avvicinarsi a meno di 300 metri dalla moglie.