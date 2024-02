GELOSIA FOLLE. 21enne perseguitata da una donna 41enne e minacciata di morte

SESSA AURUNCA – Prima una non gentile richiesta di cancellare dalla lista degli amici Facebook un ragazzo, poi i messaggi intimidatori e molesti via Whatsapp. Infine, la minaccia di ucciderla, fatta in strada, brandendo una bottiglia di vetro.

Per questo motivo, una 41enne di Carano, frazione di Sessa Aurunca, si trova sotto processo al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accusata di atti persecutori, ovvero il reato di stalking.

Nelle scorse ore, infatti, la donna è stata rinviata a giudizio.

L’indagine e il relativo procedimento penale si è sviluppato a seguito della denuncia della vittima, una compaesana di 21 anni, figlia di un imprenditore della zona.