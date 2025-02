Geometra in 4 anni: domani al Buonarroti la presentazione del 4+2

Sarà presente il presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Caserta, Aniello Della Valle.

CASERTA – Nella mattinata di domani, 2 febbraio, in occasione dell’Open day, l’Istituto Tecnico Buonarroti ospiterà il presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Caserta, Aniello Della Valle, per presentare il nuovo corso per Geometri della durata di 4 anni. “Si tratta di un’opportunità unica nel panorama italiano- ha commentato Della Valle- poiché 396 istituti in Italia, di cui solo 20 in Campania, hanno ricevuto l’autorizzazione ad avviare il cosiddetto 4+2. Il percorso di studi quadriennale- aggiunge- offre agli studenti un’esperienza formativa unica. Prevede, infatti, attività laboratoriali innovative in linea con le esigenze del territorio, insieme ad una forte internazionalizzazione, attraverso il coinvolgimento di docenti esperti provenienti dal mondo del lavoro e da contesti internazionali”-

conclude Della Valle. Grande soddisfazione è stata espessa anche dalla Ds del Buonarroti, Maria Ruggiero, che ha creduto e lavorato tantissimo al progetto.

“Al termine del percorso di studi- commenta Ruggiero- i ragazzi hanno davanti un ampio ventaglio di opportunità: potranno accedere direttamente all’Università, seguire un corso di alta specializzazione tecnologica (ITS Academy) della durata di due anni, entrare nel mondo del lavoro o essere inseriti in una delle imprese partner della filiera formativa. L’ITS Buonarroti si conferma, dunque, un punto di riferimento per la formazione tecnica di qualità, offrendo ai giovani un percorso di studi innovativo e ricco di opportunità per il futuro.”- conclude.

Come è stato illustrato ai numerosi presenti, durante un recente evento di orientamento, dal Presidente dell’ITS Academy Casa Campania Raffaele Archivolti e del Segretario Generale Riccardo Baroni, il nuovo percorso 4+2 rappresenta un’opportunità straordinaria per i giovani che desiderano acquisire competenze tecniche all’avanguardia nel settore delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio.