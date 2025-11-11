Gestione illecita di rifiuti speciali: denunciato uomo e sequestrata area di 13mila metri quadrati

Campioni dei materiali rinvenuti saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti tecnici da parte dell’ARPAC

FRIGNANO – Nella mattinata odierna, a Frignano, i militari della locale Stazione Carabinieri, con il supporto del personale tecnico dell’ARPAC di Caserta e del locale Ufficio Tecnico comunale, hanno proceduto al sequestro penale di un’area di circa 13.000 metri quadrati situata in via Massimo D’Azeglio, località Popone.

Il provvedimento è scattato a seguito di un sopralluogo congiunto che ha portato al rinvenimento di rifiuti speciali, anche pericolosi, tra cui sostanze oleose, parti meccaniche di veicoli, materiale ferroso e residui di lavorazioni edili. L’area, in evidente stato di abbandono, risultava essere di proprietà di un 77enne del luogo.

L’uomo, è stato denunciato in stato di libertà per gestione illecita di rifiuti e deposito incontrollato di materiali speciali pericolosi, reati previsti dal Testo Unico Ambientale. L’intera zona è stata posta sotto sequestro penale, mentre i campioni dei materiali rinvenuti saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti tecnici da parte dell’ARPAC.

Sia l’Autorità Giudiziaria sia quella Amministrativa sono state prontamente informate dell’esito dell’operazione. Le indagini proseguono per accertare le cause e l’eventuale responsabilità di altre persone coinvolte nella gestione del sito.

L’intervento si inserisce nel quadro delle azioni di controllo ambientale che i Carabinieri stanno intensificando sul territorio, in collaborazione con gli enti preposti alla tutela dell’ambiente, per contrastare fenomeni di abbandono e smaltimento illecito di rifiuti.