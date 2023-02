Giallo a S. MARIA C.V. Poliziotti allertati per un accoltellamento giungono sul posto ma non trovano nessuno

La segnalazione è arrivata intorno alle 18 di oggi: gli agenti si sono prontamente portati nella traversa di corso Aldo Moro, ma non hanno trovato nessuno.

SANTA MARIA CAPUA VETERE La segnalazione di un accoltellamento in via dei Ramari e subito gli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere si sono portati sul posto. Ma, quando sono arrivati, i poliziotti non hanno trovato nessuno. Un vero e proprio giallo nella città del Foro Giallo. La segnalazione è giunta verso le 18 ed è immediatamente scattata l’allerta in commissariato. Eppure, nella traversa di corso Aldo Moro non c’era più nessuno.