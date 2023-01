GIALLO IN CITTÀ. Camion della raccolta rifiuti scomparsi nel nulla

Un porter si occupava della raccolta nel centro storico, l’altro girava nella popolosa frazione di San Marco

TEANO – Non invidiamo sicuramente le forze dell’ordine che dovranno investigare sulla scomparsa di due mezzi per la raccolta dei rifiuti, trafugati dal cantiere di Teano.

Si tratta dei mezzi Porter, i camioncini che girano per la città, esattamente sono stati trafugati quello che operava nella zona del centro storico e l’altro della frazione di San Marco.

Non è chiaro né il modo il motivo per cui questi due camioncini siano stati portati via alla società che si occupa dell’appalto dei rifiuti di Teano.