Gioca a nascondino con i carabinieri, ma i militari lo beccano. E prova a colpirli con una lastra di marmo

ORTA DI ATELLA – Ha visto i carabinieri arrivare grazie alle telecamere di sorveglianza installate fuori casa e ha deciso di non aprire. Pensava di farla franca aspettando che se ne andassero, ma i militari avevano già capito che qualcosa non tornava. È successo nel tardo pomeriggio di ieri a Orta di Atella, nel Casertano, dove un 28enne ha provato a seminare i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise.

L’uomo ha aspettato quasi un’ora prima di aprire la porta e uscire, sperando che nel frattempo i militari se ne fossero andati. Ma ad attenderlo fuori ha trovato proprio loro, che nel frattempo avevano cinturato la zona. Alla vista del giovane, lo hanno subito fermato per una perquisizione personale e domiciliare.

Appena entrati in casa, i carabinieri sono stati investiti da un forte odore di marijuana. Durante i controlli sono saltati fuori hashish e marijuana nascosti un po’ ovunque: in cucina, in soggiorno, nella camera da letto. Alcune dosi erano già pronte per lo spaccio. Sequestrati anche materiale per il confezionamento e 345 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti frutto dell’attività illecita.

A quel punto, vistosi scoperto, il 28enne ha tentato un gesto disperato: ha afferrato una lastra di marmo e ha provato ad aggredire i militari, che però sono riusciti a bloccarlo e disarmarlo in pochi istanti.

Con l’aiuto dei carabinieri della Stazione di Orta di Atella, la perquisizione è proseguita anche all’esterno dell’abitazione. Dietro alcuni vasi, vicino all’ingresso, è stato trovato un barattolo di latta contenente marijuana fresca ed essiccata, sufficiente per confezionare oltre 100 dosi, insieme ad altri pezzi di hashish.

Dopo le formalità di rito, per il 28enne si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Le accuse sono pesanti: detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.