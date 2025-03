GIORGIA RADDOPPIA ALLA REGGIA. Seconda data a CASERTA per la cantante. Ecco quando e come comprare i biglietti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Uno dei grandi eventi di questo 2025, organizzato da Massimo Vecchione, raddoppia

CASERTA – Il tour di Giorgia, che sta battendo ogni record, continua a registrare sold out. Oltre ai due sold out alle Terme di Caracalla di Roma, il Teatro Greco di Siracusa ha fatto registrare il tutto esaurito per entrambe le serate, così come la Reggia di Caserta, che raddoppia con una seconda data il 26 settembre in Piazza Carlo di Borbone. Anche l’Unipol Forum di Milano ha fatto il tutto esaurito, con l’annuncio a breve di un possibile raddoppio della data. Due nuove date si aggiungono: l’11 giugno l’Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo (BI) ospiterà la data zero dei live estivi, mentre il 12 dicembre sarà la volta della Vitrifrigo Arena di Pesaro.

Il brano “La Cura Per Me” di Giorgia, uno dei più amati dell’ultimo Festival di Sanremo, è stato certificato Disco d’Oro dalla FIMI/Gfk. Il successo è clamoroso: il brano, che ha raggiunto i vertici delle classifiche, è al secondo posto per la seconda settimana consecutiva nella classifica FIMI/Gfk, ha superato i 40 milioni di stream e domina su TikTok come il brano sanremese più utilizzato.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 11:00 di domani, martedì 11 marzo, in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali.