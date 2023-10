Giornata della salute all’Istituto Garibaldi di Castel Volturno

In programma il prossimo 22 ottobre

CASTEL VOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) Bellissima iniziativa dell’Istituto “Garibaldi“, Dirigente Elisabetta Corvino, che dedica la prossima domenica alla prevenzione.

Il 22 ottobre 2023, con la collaborazione del Consiglio di Istituto, membri: Vincenzo Gatta, Alfonso Caprio, Rosalba Zevola, Monica Carlino, Nicoletta Vitone, Nicoletta Iavarazzo, Luisa Ciervo,Pasquale Marrandino e il patrocinio del Comune di Castel Volturno, nell’ambito delle politiche educative di promozione della salute e di corretti stili di vita, la scuola accoglie l‘Associazione “Oltre il Rosa la Forza della Vita” presieduta dal dottor Ghassan Merkabaoui, un uomo e un medico che ha dedicato la sua vita alla cura delle malattie oncologiche.

“Le nostre aule, afferma la dirigente” per un giorno diventeranno studi medici per quattro specialisti nelle malattie oncologiche che effettueranno visite senologiche e uno specialista in dermatologia che effettuerà lo screening dei Nevi e dei Melanomi. Sarà possibile anche effettuare l’ecografia mammaria di approfondimento nei casi sospetti.

Aspettiamo tutte le famiglie, le mamme, le nonne e i cittadini che vorranno prenotare una visita gratuita e informarsi sulla prevenzione”. Una occasione questa sicuramente da non perdere dove mettere la salute al primo posto.