Giovane casertano vuole diventare poliziotto ma viene escluso dal concorso dopo un’operazione in ospedale

9 Novembre 2025 - 21:00

CASERTA – Un ragazzo casertano che voleva entrare nella Polizia di Stato è stato escluso dal concorso perché anni fa ha avuto un’operazione al nervo sciatico. I medici del concorso lo hanno giudicato non idoneo.

Per questo motivo, tramite il suo legale, il giovane ha fatto ricorso al TAR sostenendo di aver superato tutte le prove fisiche e di essere perfino abilitato allo sport agonistico, come attestato da una visita compiuta all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha accolto la sua richiesta e ha disposto una nuova visita medica, che dovrà essere effettuata entro 60 giorni da una commissione sanitaria dell’Aeronautica Militare. Alla visita potranno assistere sia i medici del Ministero dell’Interno che quelli di fiducia del ragazzo.

La decisione finale sul ricorso è stata rinviata a febbraio 2026, in attesa degli esiti di questo nuovo accertamento medico che deciderà le sorti della sua carriera nella Polizia di Stato.

