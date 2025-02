IL NOME. Giovane donna trovata morta in casa, lascia una figlia di 10 mesi: salma sequestrata

A ritrovare il corpo della giovane, poco più che 20enne, è stato il marito al suo rientro dal lavoro

RUVIANO – Rincasa e trova la moglie morta. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Ruviano. A trovare il corpo di Angela Raviele, 26 anni, privo di vita è stato il compagno Nicola al rientro dal lavoro: la moglie era a terra e non dava segni di vita. Scattato l’allarme sul posto si sono portati i medici del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna originaria di Piedimonte Matese dove gestiva una piccola attività commerciale con i familiari de marito originari di Alife. Da tempo la coppia si era trasferita a Ruviano. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e il trasferimento alla Medicina Legale di Caserta dove nelle prossime ore si procederà all’esame autoptico per far luce sulle cause del decesso. La donna lascia una bimba di circa 10 mesi