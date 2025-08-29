Giovane in escandescenze lancia oggetti contro passanti: paura in strada

RIARDO – Momenti di tensione questa mattina nel centro cittadino, dove un giovane ha dato in escandescenze iniziando a scagliare oggetti contro ciò che lo circondava, prendendo di mira anche alcune persone. Tra i bersagli, anche un postino che transitava in zona, fortunatamente illeso nonostante il lancio di diverse bottiglie.

L’allarme ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri di Pietramelara, della polizia municipale e di un’ambulanza del 118. Le forze dell’ordine, con pazienza e professionalità, sono riuscite dopo alcuni momenti di tensione a stabilire un contatto con il giovane e a riportarlo alla calma, permettendo così ai sanitari di avvicinarlo in sicurezza.

Secondo quanto emerso, non si tratterebbe di un episodio isolato. Nei giorni precedenti, il ragazzo avrebbe già manifestato comportamenti aggressivi, arrivando a lanciare la propria bicicletta contro un’auto in movimento.