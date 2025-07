Giovane poliziotto travolto e uccido da un’auto pirata. Commozione ai funerali di Enzo Spagnuolo

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

FRANCOLISE – Nel pomeriggio di ieri, si sono celebrati a Francolise i funerali di Enzo Spagnuolo, Allievo Ispettore della Polizia di Stato, venuto a mancare sabato 28 giugno u.s., a causa di un incidente stradale. In servizio presso la Questura di Milano, aveva superato le selezioni per l’accesso alla qualifica di Ispettore, e stava frequentando il corso presso l’Istituto della Polizia di Stato di Spoleto.

Alle esequie hanno partecipato il Primo cittadino, Saturnino di Benedetto, e la comunità di Francolise, il Questore di Caserta, Andrea Grassi, e il Direttore dell’Istituto, Maria Teresa Panone. Una rappresentanza di colleghi della scuola, della Questura di Milano e dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato ha portato l’ultimo saluto a Enzo, in una cerimonia commossa, officiata da don Marcos, parroco della Chiesa di San Germano della frazione di Sant’Andrea del Pizzone, don Vincenzo, sacerdote della parrocchia di Ciamprisco, e da don Enzo Carnevale, Cappellano provinciale della Polizia di Stato.