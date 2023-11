Giovane studente scompare nel nulla: ore di angoscia per i familiari

Si è allontanato dalla sua abitazione ieri sera dicendo ai genitori che …

ORTA DI ATELLA – Sono ore di angoscia quelle che stanno vivendo i familiari di Aniello Marino,16 anni. Il giovane studente ha fatto perdere le sue tracce ieri sera quando, alle18 circa, ha lasciato la sua abitazione dicendo ai genitori che sarebbe uscito in compagnia di alcuni amici per non farvi più ritorno. Chiunque dovesse avvistarlo o avere sue notizie può contattare i familiari ai seguenti numeri: 351 0206465 – 335 5623530 o contattare le forze dell’ordine . Al momento della scomparsa indossava jeans beige strappati, una maglietta bianca, e giubbino grigio delle scarpe collo alto colore bianco aveva con se un telefono ma risulta non raggiungibile