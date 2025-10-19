Gira in auto con un coltello nascosto sotto il tappetino, vede i carabinieri e fugge: 22enne bloccato e denunciato

Rinvenuto un coltello di 23 centimetri complessivi, con lama metallica da punta e taglio lunga 13 centimetri

MONDRAGONE – Nella tarda mattinata di sabato 18 ottobre 2025, lungo la via Domiziana al km 18,500, i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone, con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, hanno denunciato in stato di libertà un giovane del posto, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in genere.

Il deferito è un 22enne residente a Mondragone, già noto alle forze dell’ordine.

Durante un servizio perlustrativo, i militari dell’Arma hanno notato una Fiat 600 con tre persone a bordo che, alla vista della pattuglia, ha improvvisamente svoltato in una via secondaria con una manovra sospetta. L’auto, a seguito di un breve inseguimento, è stata immediatamente raggiunta e bloccata.

Nel corso del controllo, il conducente – poi identificato nel 22enne – ha tentato di nascondere un oggetto sotto il tappetino del lato guida. I Carabinieri, insospettiti dal gesto, hanno proceduto a perquisizione del veicolo, rinvenendo un coltello di 23 centimetri complessivi, con lama metallica da punta e taglio lunga 13 centimetri.

L’arma è stata posta sotto sequestro e sarà depositata presso l’Ufficio Corpi di Reato.

Informata l’Autorità Giudiziaria competente, il giovane è stato deferito in stato di libertà per porto ingiustificato di arma bianca.

Il servizio svolto nella mattinata di ieri rientra nel quadro delle attività di controllo intensificate disposte dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone per la prevenzione dei reati e la sicurezza sulle arterie principali del litorale domitio.