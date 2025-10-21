Gira per la città armato di bastone e tirapugni: ARRESTATO 21ENNE

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

Sequestrati contanti, droga e armi illecite

CASAL DI PRINCIPE – Dopo il ferimento di un giovane avvenuto lo scorso 19 ottobre a Casal di Principe, i Carabinieri della locale Compagnia hanno intensificato i controlli sul territorio. Nel corso di un’operazione condotta nelle prime ore di questa mattina, i militari della sezione radiomobile hanno arrestato un 21enne di San Cipriano d’Aversa, già noto alle forze dell’ordine.

A seguito di perquisizioni personale e domiciliare, il giovane è stato trovato in possesso di 16 grammi di hashish suddivisi in 12 dosi, oltre a materiale per il confezionamento, 245 euro in contanti e due armi improprie (un tirapugni e un bastone telescopico).

In particolare, all’interno di un borsello che il 21enne aveva con sé sono stati rinvenuti la droga e le armi improprie, mentre presso la sua abitazione i militari hanno scoperto materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Le operazioni di controllo dei Carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità locale.