LA FOTO. GIRO D’ITALIA. Spaventosa caduta. L’ex-vincitore della corsa rosa ricoverato nell’ospedale di Caserta

È avvenuto a circa 70Km di distanza dal traguardo di Napoli. Corsa neutralizzata e rimasta valida solo per l’arrivo di tappa. Nella caduta coinvolta anche la maglia rosa Pedersen

CASERTA – Come gli appassionati sanno la tappa odierna del giro d’Italia è stata neutralizzata. In poche parole nel momento in cui, a circa 70Km dal traguardo di Napoli, si è sviluppata una maxi-caduta causata dall’asfalto viscido e che ha coinvolto circa 40 corridori, la giuria della corsa rosa ha bloccato tempi e distanze. Per cui gli ultimi 70Km hanno messo in palio solo la vittoria di tappa e non possibilità di modificare la classifica generale.

Tra i corridori caduti, la maglia rosa Mats Pedersen, lo scalatore italiano Lorenzo Fortunato, ma soprattutto Jai Hindley il quale è stato soccorso dall’ambulanza. Non si tratta di un corridore qualsiasi visto che Hindley ha vinto il giro d’Italia nell’anno 2022. Per l’australiano un sospetto trauma cranico. Siccome la caduta è avvenuta nei dintorni di Nola, l’ospedale attrezzato più vicino era quello di Caserta dove Jai Hindley è stato trasportato e dove ora si trova in osservazione.