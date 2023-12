Gli auguri di Zinzi: “Il nostro impegno per il rilancio della provincia di Caserta”

.

CASERTA – Questa mattina il deputato della Lega Gianpiero Zinzi e la consigliera regionale della Lega Antonella Piccerillo hanno incontrato amici e simpatizzanti al Vovo Pacomio, a Caserta, per salutare la fine del 2023 e l’inizio del nuovo anno. Un brindisi informale preceduto da un breve e conciso bilancio dell’impegno profuso da Zinzi alla Camera dei Deputati in favore del territorio casertano. Tra i presenti il consigliere regionale della Lega Aurelio Tommasetti, i sindaci di Marcianise Antonio Trombetta, di Maddaloni Andrea de Filippo, di Caiazzo Stefano Giaquinto, di Cellole Guido Di Leone, di Curti Antonio Raiano, di Vitulazio Antonio Scialdone, di Castel Morrone Cristoforo Villano, i consiglieri provinciali Fabio Schiavo e Antimo Rondello, i consiglieri comunali di Caserta Alessio Dello Stritto, Maurizio Del Rosso, Donato Aspromonte, Elio Di Caprio, numerosi amministratori provenienti da tutta la provincia ed esponenti della società civile.

“Questa mattinata di auguri è stata l’occasione – ha dichiarato Zinzi – per rinnovare un sentimento di amicizia, ma anche per ribadire un impegno per il territorio che in questi mesi non è mai mancato. E’ stato un anno particolarmente complicato per tante famiglie, con la legge Finanziaria che è appena stata approvata dalla Camera dei deputati diamo un segnale positivo alle famiglie e ai lavoratori. Novità importanti anche per la nostra terra. Dall’approvazione dell’ordine del giorno a mia firma per un progetto che prevede il raddoppio della SS700, nota come la ‘variante di Caserta’, all’impegno strappato al Governo per l’aeroporto di Grazzanise fino alla sempre più forte battaglia per l’eradicazione della brucellosi bufalina. Su questi e su altri temi continueremo ad essere presenti, per la nostra terra”.