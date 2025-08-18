Grave caduta per 60enne mentre pota il suo albero di ulivo

RECALE – Un uomo di 60 anni è rimasto ferito oggi a mezzogiorno dopo essere caduto da un albero di ulivo in un terreno lungo via Rimembranza a Recale. Secondo le prime ricostruzioni, L’uomo stava potando o raccogliendo olive quando ha perso l’equilibrio, precipitando da diversi metri di altezza.

L’impatto violento con il terreno ha provocato multiple ferite e traumi. Prontamente allertato, il personale del 118 è intervenuto con un’ambulanza, stabilizzando l’uomo prima di trasportarlo all’ospedale di Caserta. Dopo le cure urgenti e gli accertamenti diagnostici, il sessantenne è stato fortunatamente dimesso, sebbene con prognosi riservata per i traumi subiti.