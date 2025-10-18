Grave incidente a MONDRAGONE: ragazzo di 15 anni cade da un’altezza di quattro metri

Trasferito a Pineta Grande

MONDRAGONE – Nella serata di giovedì, nella zona di Pescopagano, lungo via Serena tra Mondragone e Castel Volturno, si è verificato un incidente che ha coinvolto un ragazzo di 15 anni, di origine straniera. Il giovane è precipitato da un’altezza di circa quattro metri, probabilmente a causa di una caduta accidentale.

L’impatto al suolo è stato violento e ha causato al ragazzo diverse lesioni. Immediato l’allarme lanciato dai presenti, con l’arrivo tempestivo di un’ambulanza del 118 sul luogo dell’incidente.

Dopo le prime cure sul posto, il ragazzo è stato trasferito con urgenza all’ospedale Pineta Grande per approfonditi esami medici, a seguito dei traumi riportati.