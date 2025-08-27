Grave incidente all’alba: donna su scooter in prognosi riservata

Ipotesi di sorpasso azzardato

SAN PRISCO – Grave incidente stradale questa mattina presto, intorno alle 4:00, in via Agostino Stellato a San Prisco. Una donna di 62 anni, residente a Macerata Campania, è rimasta seriamente ferita in seguito a uno scontro tra il suo scooter Honda SH 300 e una vettura Renault.

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe stato causato da una manovra di sorpasso particolarmente rischiosa. L’impatto tra i due mezzi è stato violento: la donna ha perso il controllo del motorino ed è stata sbalzata per diversi metri, finendo rovinosamente sull’asfalto.

La 62enne ha riportato lesioni multiple, in particolare al volto e in varie zone del corpo. Illeso il conducente dell’auto. Alcuni automobilisti di passaggio hanno assistito alla scena e allertato immediatamente i soccorsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato d’urgenza la ferita all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Le sue condizioni sono gravi: è stata ricoverata in prognosi riservata.

I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che hanno delimitato l’area per consentire le operazioni e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Al vaglio le immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte sul posto.

La circolazione ha subito rallentamenti temporanei, ma è stata ripristinata nel giro di poche ore.