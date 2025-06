Grave incidente in deltaplano: 60enne di S. MARIA A VICO trasportato in elisoccorso

E’ rimasto seriamente ferito durante un atterraggio con il deltaplano in località Cappella Lucida. Dopo il ricovero a Sora, è stato trasferito d’urgenza a Roma

SANTA MARIA A VICO – Un uomo di circa 60 anni, residente a Santa Maria a Vico, è rimasto gravemente ferito intorno alle 13 di oggi, 7 giugno, durante un atterraggio con il deltaplano in località Cappella Lucida, nei pressi di San Donato Val di Comino, in provincia di Frosinone.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’atterraggio non è avvenuto correttamente e il pilota ha riportato numerose fratture. Soccorso dai sanitari del 118, è stato inizialmente trasportato all’ospedale di Sora, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Vista la gravità delle condizioni, è stato poi disposto il trasferimento in elisoccorso verso una struttura specializzata di Roma. Intanto, il deltaplano è stato posto sotto sequestro e sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell’incidente.