ALVIGNANO – Un grave incidente stradale è avvenuto questa sera ad Alvignano. Per cause ancora da accertare due vetture si sono scontrate frontalmente. Tre i feriti: due trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta ed un terzo, in codice rosso, all’ospedale di Piedimonte Matese. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.