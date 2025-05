Grave malore in bici, uomo salvato da cardio-rianimatore. Ma la paventata chiusura del 118 in zona fa rabbrividire

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Il dottor Pietro Consoli, che opera professionalmente all’ospedale Monaldi di Napoli, è intervenuto immediatamente a Sparanise, luogo in cui si svolgeva la gar: “A volte la vita passa per un intervento immediato, un minuto in più o uno in meno”

SPARANISE – Non ha torto, anzi, ha mille ragioni Pietro Consoli, cardiorianimatore dell’ospedale Monaldi di Napoli e volontario che si muove nel territorio, a disposizione di quelle persone che subiscono gravi malori o sono vittime di incidenti.

Il suo intervento stamattina, domenica, ha salvato la vita a un giovane ciclista di Pietramelara, dove un uomo è improvvisamente crollato a terra, colpito da un malore.

“Questi fatti mi preoccupano molto, rispetto alla paventata chiusura dell’unico servizio 118 che copre un’ampia zona territoriale che da Calvi Risorta va fino a Pietramelara e Teano, passando per Pignataro”.

“Noi volontari facciamo il possibile. Oggi sono potuto intervenire subito – aggiunge Consoli – ma a volte non si piò e le cose si decidono per un minuto in più o meno. E’ chiaro che se dovesse essere chiuso il presidio 118 aumenterebbe esponenzialmente in questa area geografica”.

Grazie alla loro prontezza e alle competenze mediche, sono riusciti a stabilizzare, evitando conseguenze peggiori. Poco dopo è arrivata anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta per ulteriori accertamenti.