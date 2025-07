Gravissimo incidente, ragazzo 22enne intubato e salvato dall’ambulanza rianimativa. Ora è grave in ospedale

Non si sa se è caduto da solo o speronato da un veicolo

CAPODRISE – Intervento decisivo dell’ambulanza rianimativa 09 del 118 di Caserta. È accaduto circa un’ora fa in via Bachelet, a Capodrise. Un giovane di 22 anni, R.C., residente a Marcianise, è caduto dalla sua bicicletta, probabilmente in seguito a un urto con un’auto — anche se al momento non ci sono conferme, e sul posto non è stato rinvenuto alcun veicolo.

Il ragazzo ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico commotivo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: il medico a bordo dell’ambulanza, supportato dal personale infermieristico, ha provveduto immediatamente all’intubazione per garantirgli una respirazione sicura.

Una volta stabilizzato, il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale civile di Caserta. Secondo quanto riferito dagli operatori sanitari, l’intervento tempestivo dell’ambulanza rianimativa si è rivelato fondamentale: senza un soccorso così rapido, l’esito avrebbe potuto essere ben più grave.