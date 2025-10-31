Grazie ai lavori in corso al palazzo, i ladri entrano in casa

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CAPUA – Un tentativo di furto in un’abitazione è stato registrato ieri sera a Capua, nel rione Risorgimento. L’episodio, verificatosi intorno alle ore 18, non avrebbe avuto esito positivo, fortunatamente.

I soggetti, secondo quanto ricostruito, avrebbero raggiunto un appartamento servendosi di un’impalcatura dedicata ai lavori in corso nel palazzo adiacente. All’interno dell’abitazione era presente un uomo anziano. Alla sua presenza, gli intrusi avrebbero abbandonato i locali attraverso la porta d’ingresso, allontanandosi rapidamente. La segnalazione iniziale dell’accaduto è circolata su Facebook.