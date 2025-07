Grimaldi, no alla chiusura dei punti nascita di Piedimonte Matese e Sessa Aurunca

Il comunicato del consigliere regionale Massimo Grimaldi

Comunicato Stampa – “La chiusura dei punti nascita di Piedimonte Matese e Sessa Aurunca è inaccettabile. Non si può continuare a colpire i territori più fragili, negando un diritto fondamentale alla salute ed un servizio essenziale per le donne e le famiglie”. così in una nota Massimo Grimaldi (Lega) consigliere regionale della Campania alla diffusione della Delibera del Direttore Generale dell’ASL di Caserta. “La tutela della salute e del diritto alla maternità – continua Grimaldi – sono priorità assolute, anche e soprattutto nei territori meno centrali. È necessario un confronto urgente con il Ministero della Salute, la Regione Campania e l’ASL di Caserta per individuare soluzioni immediate. Ogni iniziativa utile, istituzionale e politica, è necessaria per scongiurare la chiusura dei punti nascita”.

“Se necessario, – conclude Grimaldi – scenderemo in piazza insieme ai cittadini e agli operatori sanitari per difendere questi presidi essenziali. Perché i cittadini di Piedimonte Matese e Sessa Aurunca non vengano lasciati indietro”.