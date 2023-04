GUARDA IL VIDEO. Pasquetta nella Terra dei fuochi: pauroso incendio nella zona Asi. Ecco il nome dell’azienda coinvolta

L’incendio e il fumo nero bella zona Asi

di Teverola

TEVEROLA (g.g.) – Stabilimento Vega3, dunque costruito dal monopolista immobiliare dell’Area e Industriale (non affatto un ossimoro, come ben sanno i lettori di questo giornale) Ferdinando Canciello, di cui a questo punto sarebbe superfluo declinare la biografia, per quante volte lo abbiamo fatto.

Ma oggi Canciello è solo un proposizione incidentale rispetto al fatto di cronaca, che compare nel sempre frequentatissimo profilo facebook della collega giornalista di Aversa a Marilena Natale, la quale ha postato due brevi video che mostrano l’incendio, apparentemente molto serio, scatenatosi all’interno del perimetro dello stabilimento, contrassegnato, come si diceva, Vega 3, della Cgt Spa, insediato nella zona Asi di Aversa Nord, precisamente dentro ai confini del Comune di Teverola, alla via Consortile.

Si tratta di un’azienda che fornisce prodotti per edilizia. Il fumo e nero, nerissimi e dunque su può ritenere che l’incendio, sulla cui origine è impossibile, per il momento, formulare ipotesi, ha interessato attrezzature in plastica o simili. Naturalmente, in caso come questi, put essendo altamente opportuno evitare di addentrarsi su un’eventuale potenzialità dannosa e inquinante da diossina e/o affini, non si può non ricavare un senso di legittimo timore nel vedere quest’altissima colonna di fumo nero e densissimo che si leva dallo stabilimento della zona Asi.

La

collega Marilena Natale ha contrassegnato queste immagini con una didascalia amara “Pasquetta nella terra dei fuochi”.