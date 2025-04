GUARDA I VIDEO. Rapinatore di pompe di benzina nel casertano armato di pistola colpisce ancora

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Il rapinatore seriale che sta terrorizzando il casertano ha colpito ancora, questa volta a Carinaro, ai danni di un distributore di carburante situato, anche questa volta, lungo l’Asse Mediano. L’uomo, armato di pistola, ha minacciato i dipendenti, costringendoli a consegnargli l’incasso della giornata. L’incidente si è verificato in pieno giorno e si inserisce in una serie di rapine simili che stanno facendo crescere la preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali.

Secondo le ricostruzioni, il rapinatore sarebbe lo stesso che già il 19 febbraio aveva colpito un altro distributore di carburanti a Succivo. Le immagini di videosorveglianza mostrano l’uomo, con il volto camuffato da berretto e sciarpa, che, insieme a un complice, ha minacciato il dipendente con una pistola. Il malvivente ha costretto la vittima a consegnare i soldi e, dopo essersi appropriato del bottino, è fuggito con l’auto, con il complice a bordo pronto a scappare.

La rapina di ieri a Carinaro ha seguito lo stesso modus operandi: il rapinatore, che secondo alcuni testimoni potrebbe essere lo stesso della rapina precedente ha agito in modo rapido e violento, fuggendo poi senza lasciare tracce. Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha lanciato un appello per fermare il criminale. “A questo punto, chiediamo che venga diramata un’allerta per verificare se effettivamente si tratti dello stesso individuo. È armato e pericoloso, e la sua presenza sta mettendo a rischio la sicurezza di tutti”, ha dichiarato Borrelli.

qui sotto i due video, in sequenza uno dopo l’altro